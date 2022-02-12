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Скопление техники боевиков на Донбассе: ОБСЕ заметила "Грады", танки и гаубицы

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Украина, Суббота 12 февраля 2022 04:27
Скопление техники боевиков на Донбассе: ОБСЕ заметила "Грады", танки и гаубицы Фото: ОБСЕ засетила скопление техники боевиков на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает скопление военной техники боевиков на Донбассе. Среди нее - танки, гаубицы, "Грады" и БТРы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 11 февраля.

В нарушение линий отвода на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей ОБСЕ заметила 8 гаубиц и 3 реактивные системы залпового огня.

На территории объекта вблизи Луганска беспилотник ОБСЕ заметил три буксируемые гаубицы "Лягушка" 122-го калибра.

На полигоне вблизи н. п. Терновое патруль ОБСЕ заметил 5 самоходных гаубиц "Гвоздика" 122-го калибра.

Также патруль ОБСЕ заметил 3 "Града" оккупантов вблизи н. п. Мануйловка в Донецкой области.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 10 танков на полигоне около н.п. Терновое.

Еще одна буксируемая гаубица неустановленного типа была замечена наблюдателями вблизи Мануйловки.

Также отмечается, что в жилом районе Донецка оккупанты разместили 2 бронетранспортера. Их заметил патруль ОБСЕ.

Напомним, что ОБСЕ заметила более сотни танков на неподконтрольных территориях Донбасса. Боевики разместили их на трех полигонах в Луганской и Донецкой области.

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ОБСЕ Донбасс
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