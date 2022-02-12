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Скупчення техніки бойовиків на Донбасі: ОБСЄ помітила "Гради", танки і гаубиці

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Україна, Субота 12 лютого 2022 04:27
Скупчення техніки бойовиків на Донбасі: ОБСЄ помітила "Гради", танки і гаубиці Фото: ОБСЄ засетила скупчення техніки бойовиків на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки та співробітництва в Європі відзначає скупчення військової техніки бойовиків на Донбасі. Серед неї - танки, гаубиці, "Гради" та БТРи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 11 лютого.

В порушення ліній відведення на непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей ОБСЄ помітила 8 гаубиць і 3 реактивні системи залпового вогню.

На території об'єкта поблизу Луганська безпілотник ОБСЄ помітив три буксирувані гаубиці "Жаба" 122-го калібру.

На полігоні поблизу н. п. Тернове патруль ОБСЄ помітив 5 самохідних гаубиць "Гвоздика" 122-го калібру.

Також патруль ОБСЄ помітив 3 "Гради" окупантів поблизу н. п. Мануйлівка в Донецькій області.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння в непідконтрольному уряду районі Донецької області спостерігачі бачили 10 танків на полігоні біля н.п. Тернове.

Ще одна буксирувана гаубиця невстановленого типу була помічена спостерігачами поблизу Мануйлівки.

Також наголошується, що в житловому районі Донецька окупанти розмістили 2 бронетранспортери. Їх помітив патруль ОБСЄ.

Нагадаємо, що ОБСЄ помітила більше сотні танків на непідконтрольних територіях Донбасу. Бойовики розмістили їх на трьох полігонах в Луганській і Донецькій області.

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