Скоординували позиції напередодні саміту НАТО. Зеленський переговорив з прем'єром Португалії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Дякую за готовність взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.", - написав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 7 липня, лідер країни прибув до Туреччини, де планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема сьогодні він вже зустрівся із патріархом Варфоломієм. Сторони обговорили реалізацію Формули миру, ситуацію на фронті й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.