Скоординували позиції напередодні саміту НАТО. Зеленський переговорив з прем'єром Португалії
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Під час розмови президент підкреслив важливість рішучої позиції НАТО щодо майбутнього членства України.
Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Дякую за готовність взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.", - написав президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 7 липня, лідер країни прибув до Туреччини, де планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема сьогодні він вже зустрівся із патріархом Варфоломієм. Сторони обговорили реалізацію Формули миру, ситуацію на фронті й повернення незаконно депортованих з України дітей.
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