ua ru
Сб, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скоординували позиції напередодні саміту НАТО. Зеленський переговорив з прем'єром Португалії

Новость на русском →
Субота 08 липня 2023 14:16
Скоординували позиції напередодні саміту НАТО. Зеленський переговорив з прем'єром Португалії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час розмови президент підкреслив важливість рішучої позиції НАТО щодо майбутнього членства України.

Скоординували позиції напередодні саміту НАТО. Зеленський переговорив з прем'єром Португалії

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Дякую за готовність взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду.", - написав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 7 липня, лідер країни прибув до Туреччини, де планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема сьогодні він вже зустрівся із патріархом Варфоломієм. Сторони обговорили реалізацію Формули миру, ситуацію на фронті й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Португалия
NEWS
Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС, - ГУР
Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС, - ГУР
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі