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Скоординировали позиции накануне саммита НАТО. Зеленский переговорил с премьером Португалии

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Суббота 08 июля 2023 14:16
Скоординировали позиции накануне саммита НАТО. Зеленский переговорил с премьером Португалии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

В ходе разговора президент подчеркнул важность решительной позиции НАТО относительно будущего членства Украины.

Скоординировали позиции накануне саммита НАТО. Зеленский переговорил с премьером Португалии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Спасибо за готовность принять конкретное участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду", - написал президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 7 июля, лидер страны прибыл в Турцию, где планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности сегодня он уже встретился с патриархом Варфоломеем. Стороны обсудили реализацию Формулы мира, ситуацию на фронте и возвращение незаконно депортированных из Украины детей.

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