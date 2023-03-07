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Сконцентровані зусилля багатьох людей. Нікополь прожив день без обстрілів, - РВА

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Нікополь, Вівторок 07 березня 2023 22:14
Сконцентровані зусилля багатьох людей. Нікополь прожив день без обстрілів, - РВА Фото: у громадах Нікопольського району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вівторок, 7 березня, у громадах Нікопольського району минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"За цим приємним оку реченням сконцентровані зусилля багатьох людей. Частина з них ризикує своїм життям. Тиша під час війни оманлива, тож не ігноруйте сигнали тривоги, а жителів прибережних територій традиційно прошу провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - написав він.

Він нагадав, що не зважаючи на оманливу тишу жителям району не варто забувати про безпеку та обережність, адже росіяни діють підступно.

"Не зайвим буде подякувати Силам оборони України та певним людям на тимчасово окупованих територіях. Вони б'ються за наш спокій та наближають перемогу", - зауважив він.

Нагадаємо, що російські війська вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинуло дві людини.

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