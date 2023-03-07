Сконцентровані зусилля багатьох людей. Нікополь прожив день без обстрілів, - РВА

Вівторок, 7 березня, у громадах Нікопольського району минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"За цим приємним оку реченням сконцентровані зусилля багатьох людей. Частина з них ризикує своїм життям. Тиша під час війни оманлива, тож не ігноруйте сигнали тривоги, а жителів прибережних територій традиційно прошу провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - написав він.

Він нагадав, що не зважаючи на оманливу тишу жителям району не варто забувати про безпеку та обережність, адже росіяни діють підступно.

"Не зайвим буде подякувати Силам оборони України та певним людям на тимчасово окупованих територіях. Вони б'ються за наш спокій та наближають перемогу", - зауважив він.