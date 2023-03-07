ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сконцентрированы усилия многих людей. Никополь прожил день без обстрелов, - РВА

Новина українською →
Никополь, Вторник 07 марта 2023 22:14
Сконцентрированы усилия многих людей. Никополь прожил день без обстрелов, - РВА Фото: в общинах Никопольского района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вторник, 7 марта, в общинах Никопольского района прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольского РОА Евгения Евтушенко.

"За этим приятным глазом сконцентрированы усилия многих людей. Часть из них рискует своей жизнью. Тишина во время войны обманчива, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги, а жителей прибрежных территорий традиционно прошу провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - написал он.

Он напомнил, что, несмотря на обманчивую тишину, жителям района не стоит забывать о безопасности и осторожности, ведь россияне действуют коварно.

"Не лишним будет поблагодарить Силы обороны Украины и определенных людей на временно оккупированных территориях. Они дерутся за наше спокойствие и приближают победу", - отметил он.

Напомним, что российские войска ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

В субботу, 4 марта, российские кафиры обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти