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Сколько зерна Россия вывезла из Украины: ответ Минагрополитики

Фото: из Украины незаконно вывезли около 400 тысяч тонн зерна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в комментарии Радио Свобода.

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллиона тонн зерна, согласно с элеваторными реестрами. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы около 400 тысяч тонн", - отметил он.

По его словам, в украинских хранилищах есть еще более миллиона тонн зерна, однако пока его судьба неопределенна. Говорить о планах по экспорту можно только после деоккупации.

Кроме того, Высоцкий подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру Украины.

Напомним, что спутник зафиксировал очередной факт вывоза Россией украинского зерна в Сирию.

Также оккупанты массово вывозят из Украины и другую сельхозпродукцию. В Крыму планируют открыть специальный рынок, где будут продавать украденные украинские продукты.

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