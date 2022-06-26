Сколько зерна Россия вывезла из Украины: ответ Минагрополитики

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в комментарии Радио Свобода .

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллиона тонн зерна, согласно с элеваторными реестрами. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы около 400 тысяч тонн", - отметил он.

По его словам, в украинских хранилищах есть еще более миллиона тонн зерна, однако пока его судьба неопределенна. Говорить о планах по экспорту можно только после деоккупации.

Кроме того, Высоцкий подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру Украины.