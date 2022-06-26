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Скільки зерна Росія вивезла з України: відповідь Мінагрополітики

Фото: з України незаконно вивезли близько 400 тисяч тонн зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з території України близько 400 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в коментарі Радіо Свобода.

"На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн", - зазначив він.

За його словами, в українських сховищах є ще понад мільйон тонн зерна, проте наразі його доля невизначена. Говорити про плани щодо експорту можна лише після деокупації.

Крім того, Висоцький підкреслив, що Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру України.

Нагадаємо, що супутник зафіксував черговий факт вивезення Росією українського зерна до Сирії.

Також окупанти масово вивозять з України й іншу сільгосппродукцію. У Криму планують відкрити спеціальний базар, де будуть продавати вкрадені українські продукти.

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