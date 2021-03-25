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Сколько заработал Шкарлет в 2020 году: декларация министра

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 14:17
Сколько заработал Шкарлет в 2020 году: декларация министра Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет задекларировал 940,4 тысяч гривен доходов за 2020 год. У министра есть автомобили Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.

Соответствующая декларация опубликована на сайте НАПК.

В частности, он указал среди доходов 483,4 тысяч гривен зарплаты в Национальном университете "Черниговская политехника", 440,2 тысяч гривен зарплаты на должности министра.

Шкарлету принадлежит квартира в Чернигове площадью 76,9 кв. м, его матери - квартира в Киеве площадью 60,1 кв. м.

Кроме того, Шкарлет указал в декларации 80 тысяч гривен и 50 тысяч долларов наличных и 113,1 тысяч гривен на счетах в банках.

Мать министра Людмила Шкарлет задекларировала 28,3 тысяч гривен пенсии и 200 гривен бонусов от банка. При этом у нее есть 95 тысяч долларов, 65 тысяч евро и 10 тысяч гривен наличных, а также 8,2 тысячи гривен и 200 долларов на банковских счетах.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год.

Отметим, глава Минобороны Таран задекларировал более 2 млн гривен доходов за 2020 год.

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