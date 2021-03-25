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Скільки заробив Шкарлет в 2020 році: декларація міністра

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 14:17
Скільки заробив Шкарлет в 2020 році: декларація міністра Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет задекларував 940,4 тисяч гривень доходів за 2020 рік. Міністр має автомобілі Toyota Land Cruiser 2011 року випуску та Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску.

Відповідна декларація опублікована на сайті НАЗК.

Зокрема, він вказав серед доходів 483,4 тисяч гривень зарплати у Національному університеті "Чернігівська політехніка", 440,2 тисяч гривень зарплати на посаді міністра.

Шкарлету належить квартира у Чернігові площею 76,9 кв. м, його матері - квартира у Києві площею 60,1 кв. м.

Крім того, Шкарлет вказав у декларації 80 тисяч гривень і 50 тисяч доларів готівки та 113,1 тисяч гривень на рахунках у банках.

Мати міністра Людмила Шкарлет задекларувала 28,3 тисяч гривень пенсії та 200 гривень бонусів від банку. При цьому вона має 95 тисяч доларів, 65 тисяч євро та 10 тисяч гривень готівкою, а також 8,2 тисяч гривень та 200 доларів на банківських рахунках.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова задекларувала майже 900 тисяч гривень зарплати за минулий рік.

Зазначимо, голова Міноборони Таран задекларував понад 2 млн гривень доходів за 2020 рік.

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