Сколько ВСУ понадобится времени на освоение американских РСЗО: в Пентагоне назвали сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны США Колина Каля.

Чиновник также рассказал, что помимо новых РСЗО в пакет военной помощи Украине войдут четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

По его словам, военным Украины потребуется примерно три недели для освоения передаваемых им американских РСЗО HIMARS.

Напомним, ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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