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Скільки ЗСУ знадобиться часу на освоєння американських РСЗВ: у Пентагоні назвали терміни

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Вашингтон, Середа 01 червня 2022 22:01
Скільки ЗСУ знадобиться часу на освоєння американських РСЗВ: у Пентагоні назвали терміни Фото: РСЗВ HIMARS (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові зможуть навчитися користуватися новими американськими РСЗВ за декілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра оборони США Коліна Каля.

За його словами, військовим України знадобиться приблизно три тижні для освоєння американських РСЗВ HIMARS, які їм нададуть США.

Чиновник також розповів, що крім нових РСЗВ у пакет військової допомоги Україні увійдуть чотири гелікоптери Мі-17, тисяча ракет Javelin та 15 тактичних машин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень тривали активні обговорення.

Більше про те, навіщо Україні потрібні західні РСЗВ, ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їхньою поставкою".

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