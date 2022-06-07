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Сколько времени понадобится на "легалайз" оружия: прогноз МВД

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 15:03
Сколько времени понадобится на "легалайз" оружия: прогноз МВД Фото: легализация оружия в Украине может занять от месяца до полугода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Денисенко, Мария Кучерявец

Процесс легализации оружия в Украине может занять долгий путь экспертного обсуждения и разработки законодательства. Но при нынешней поддержке общества и наличии политической воли, его можно пройти за период от месяца до полугода.

Об этом говорится в колонке советника главы МВД и исполнительного директора Украинского Института будущего Вадима Денисенко для РБК-Украина.

По его мнению, проведение открытого опроса в приложении госуслуг "Дія" является первым шагом на пути к легализации.

При этом, учитывая публичные заявления властей можно сделать вывод, что дальнейшее движение в этом направлении затягивать все же не планируют.

Напомним, также советник главы МВД пояснил, как полномасштабная война повлияла на отношение украинцев к оружию.

Кроме того, Денисенко рассказал о рисках и ограничениях, которые необходимо учесть для легализации оружия в Украине.

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