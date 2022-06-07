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Скільки часу знадобиться на "легалайз" зброї: прогноз МВС

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 15:03
Скільки часу знадобиться на "легалайз" зброї: прогноз МВС Фото: легалізація зброї в Україні може зайняти від місяця до півроку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Денисенко, Марія Кучерявець

Процес легалізації зброї в Україні може зайняти довгий шлях експертного обговорення та розробки законодавства. Але за нинішньої підтримки суспільства та наявності політичної волі, його можна пройти за період від місяця до півроку.

Про це йдеться в колонці радника глави МВС та виконавчого директора Українського Інституту майбутнього Вадима Денисенка для РБК-Україна.

На його думку, проведення відкритого опитування в додатку держпослуг "Дія" є першим кроком на шляху до легалізації.

При цьому, враховуючи публічні заяви влади можна зробити висновок, що подальший рух в цьому напрямку затягувати все ж не планують.

Нагадаємо, також радник глави МВС пояснив, як повномасштабна війна вплинула на ставлення українців до зброї.

Крім того, Денисенко розповів про ризики та обмеження, які необхідно врахувати для легалізації зброї в Україні.

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