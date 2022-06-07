Риски и ограничения. Что нужно учесть для легализации оружия в Украине
При легализации оружия в Украине большое внимание нужно будет уделить вопросу ограничений на владение оружием. Среди них должно быть наличие судимости или даже повторяющихся административных правонарушений, агрессивное поведение и тому подобное.
Об этом в колонке для РБК-Украина написал советник министра внутренних дел и исполнительного директора Украинского Института будущего Вадим Денисенко.
"Обязательным условием получения лицензии должна быть не формальная, а реальная проверка у психиатра и нарколога", - уверен он.
Кроме того, по словам Денисенко, чтобы минимизировать количество несчастных случаев, можно предусмотреть обязательные тренинги для изучения правил обращения с оружием.
Подробнее о том, как с началом полномасштабной военной агрессии РФ украинцы поменяли свое отношение к легализации оружия - в колонке.