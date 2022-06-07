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Риски и ограничения. Что нужно учесть для легализации оружия в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 14:49
Риски и ограничения. Что нужно учесть для легализации оружия в Украине Фото: Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Вадим Денисенко

При легализации оружия в Украине большое внимание нужно будет уделить вопросу ограничений на владение оружием. Среди них должно быть наличие судимости или даже повторяющихся административных правонарушений, агрессивное поведение и тому подобное.

Об этом в колонке для РБК-Украина написал советник министра внутренних дел и исполнительного директора Украинского Института будущего Вадим Денисенко.

"Обязательным условием получения лицензии должна быть не формальная, а реальная проверка у психиатра и нарколога", - уверен он.

Кроме того, по словам Денисенко, чтобы минимизировать количество несчастных случаев, можно предусмотреть обязательные тренинги для изучения правил обращения с оружием.

Подробнее о том, как с началом полномасштабной военной агрессии РФ украинцы поменяли свое отношение к легализации оружия - в колонке.

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