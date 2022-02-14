ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки військових стягнула Росія до українського кордону: відповідь Залужного

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 21:31
Скільки військових стягнула Росія до українського кордону: відповідь Залужного Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація стягнула до українського кордону близько 120 тисяч військових. І це постійна чисельність, говорити про різке нарощування в останні дні не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в ефірі програми "Свобода слова".

"Ми побачили їх максимальну кількість, яка постійно знаходиться в русі. Вони змінюють місця дислокації, переміщуються від тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим аж до Білорусі. Ми фіксуємо їх переміщення, але сказати, що прямо зараз відбулося їх радикальне збільшення, я не можу", - зазначив Залужний.

За його словами, мова йде про трохи більше 120 тисяч російський військових на українському кордоні.

"120 тисяч, які були об'єднані в близько 85-87 батальйонних тактичних груп, ще близько 20 таких груп ми спостерігаємо постійно в русі в тій зоні, про яку я говорив (від Криму до Білорусі, - ред.)", - додав Залужний.

Новина доповнюється

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі загрози з боку Росії, РБК-Україна опублікувало повний текст заяви.

Зокрема, за його словами, проти України системно ведуть війну на всіх фронтах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України