На сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей: в Кабмине рассказали детали

Помощь на тяжелобольных детей без установленной инвалидности со следующего года возрастет. Кабинет министров принял соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Размер пособия вырастет до двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста:
Согласно постановлению, назначать госпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работы для трудоспособного лица из малообеспеченной семьи, семьи с детьми или такое лицо направлено на профессиональное обучение.
Госпомощь будут предоставлять украинцам, которые достигли соответствующего пенсионного возраста, но не получили право на выплату из-за отсутствия страхового стажа.
Соцпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут предоставлять при наличии в собственности многодетной семьи и семьи, в состав которой входят дети-сироты, другого жилья.
Социальную стипендию будут назначать детям умерших участников Революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны. Правительство определило следующие размеры стипендий:
Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал повышение размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность. Это должно произойти с 1 января 2022 года.
Как писало РБК-Украина, в Украине помощь при рождении третьего и каждого следующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5585-1.