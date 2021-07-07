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На сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей: в Кабмине рассказали детали

Автор: Юлия Струк

Помощь на тяжелобольных детей без установленной инвалидности со следующего года возрастет. Кабинет министров принял соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Размеры помощи тяжелобольным детям с 1 января 2022

Размер пособия вырастет до двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста:

  • с 1934 грн до 4200 грн для детей до 6 лет,
  • до 5236 гривен для детей от 6 до 18 лет (с учетом размера прожиточного минимума, установленного на 01.12.2021).

Помощь малообеспеченным семьям

Согласно постановлению, назначать госпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работы для трудоспособного лица из малообеспеченной семьи, семьи с детьми или такое лицо направлено на профессиональное обучение.

Госпомощь будут предоставлять украинцам, которые достигли соответствующего пенсионного возраста, но не получили право на выплату из-за отсутствия страхового стажа.

Соцпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут предоставлять при наличии в собственности многодетной семьи и семьи, в состав которой входят дети-сироты, другого жилья.

Стипендия детям умерших участников Революции достоинства и бойцов ООС

Социальную стипендию будут назначать детям умерших участников Революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны. Правительство определило следующие размеры стипендий:

  • студентам учреждений профессионального предвысшего образования - 890 гривен,
  • студентам высших учебных заведений - 1180 гривен.

Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал повышение размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность. Это должно произойти с 1 января 2022 года.

Как писало РБК-Украина, в Украине помощь при рождении третьего и каждого следующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5585-1.

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Кабинет Министров Украины