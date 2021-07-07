На скільки збільшать допомогу на важкохворих дітей: у Кабміні розповіли деталі

Допомога на важкохворих дітей без встановленої інвалідності з наступного року зросте. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до деяких постанов КМУ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Розмір допомоги зросте до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку:
Згідно з постановою, призначати держдопомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям будуть без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящу роботи для працездатної особи з малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми або таку особу направлено на професійне навчання.
Держдопомогу надаватимуть українцям, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на виплату через відсутність страхового стажу.
Соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям надаватимуть за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти, іншого житла.
Соціальну стипендію призначатимуть дітям померлих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Уряд визначив такі розміри стипендій:
Нагадаємо, глава Кабміну Денис Шмигаль анонсував підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Це має відбутися з 1 січня 2022 року.
Як писало РБК-Україна, в Україні допомога при народженні третьої та кожної наступної дитини може зрости до 150 тисяч гривень. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №5585-1.