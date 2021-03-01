Скільки українці будуть відпочивати в березні: список вихідних
У березні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні 22 робочих дня. Вихідних днів буде дев'ять.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, додатковим вихідним буде понеділок, 8 березня, коли в Україні відзначається Міжнародний жіночий день.
Крім того, у березні відзначається такі дні:
- 1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня - Всесвітній день письменника
- 8 березня - Міжнародний жіночий день
- 8 - 14 березня - Масляна
- 9 березня - Міжнародний день ді-джея
- 13 березня - День землевпорядника
- 14 березня - День захисту прав споживачів
- 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
- 18 березня - День працівника податкової та митної служби України
- 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
- 22 березня - День таксиста
- 23 березня - Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
- 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
- 25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
- 25 березня - День Служби безпеки України
- 26 березня - День Національної гвардії України
- 27 березня - Міжнародний день театру
Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день є улюбленим для 40% українців.