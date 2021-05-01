Сколько украинцы будут отдыхать в мае: список выходных

В мае 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных. Украинцев ждут два периода длинных выходных с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая.

В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая. По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая.

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы). Выходной переносится на понедельник, 10 мая.