Скільки українці відпочиватимуть у травні: список вихідних

У травні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 18 робочих днів і 13 робочих. На українців чекають два періоди довгих вихідних з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.
У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня. Згідно із законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому вихідні дні в суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня.
Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги). Вихідний переноситься на понеділок, 10 травня.
Відзначимо, Кабінет Міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.