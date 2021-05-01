Скільки українці відпочиватимуть у травні: список вихідних

У травні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 18 робочих днів і 13 робочих. На українців чекають два періоди довгих вихідних з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня.

У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня. Згідно із законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому вихідні дні в суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня.

Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги). Вихідний переноситься на понеділок, 10 травня.