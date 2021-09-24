Скільки українців зможуть отримати субсидії: у Мінсоцполітики озвучили прогноз
На сьогоднішній день житлові субсидії вже оформили 2,5 млн домогосподарств. Всього у Мінсоцополітики чекають 3 млн одержувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
"Ми цього року чекаємо 3 мільйони одержувачів субсидій. Вже зараз субсидії отримують 2,5 мільйона", - сказав він.
За його словами, після початку опалювального сезону люди більше звертатимуться за призначенням субсидій, про що свідчить практика минулих років.
Віталій Музиченко розповів про ті, хто заперечує субсидії
Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України, в ефірі програми " Підсумки.Live" розповів про ті, хто отримає субсидії в Україні.Posted by Міністерство соціальної політики України on Friday, September 24, 2021
Нагадаємо, станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч подаватимуть декларації.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України істотно змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.