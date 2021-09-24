Скільки українців зможуть отримати субсидії: у Мінсоцполітики озвучили прогноз

На сьогоднішній день житлові субсидії вже оформили 2,5 млн домогосподарств. Всього у Мінсоцополітики чекають 3 млн одержувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , яку зробив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Ми цього року чекаємо 3 мільйони одержувачів субсидій. Вже зараз субсидії отримують 2,5 мільйона", - сказав він.

За його словами, після початку опалювального сезону люди більше звертатимуться за призначенням субсидій, про що свідчить практика минулих років.