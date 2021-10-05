Сколько украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в "Дии": ответ Минцифры
Фото: сколько украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в "Дии" (Юля Червинская, РБК-Украина)
В Минцифре оценили, сколько украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в портале "Дия". Таких граждан 1,4 млн.
Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.
Он напомнил, что украинцы, которые получили разные вакцины, также могут сгенерировать COVID-сертификат.
"На сегодняшний день более 1,4 млн украинцев успешно сгенерировали COVID-сертификаты в "Дии", - сообщил он.
Каждую неделю-две обновляется услуга "COVID-сертификаты", отметили в Минцифре.