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Скільки українців згенерували COVID-сертифікати в "Дії": відповідь Мінцифри

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 10:17
Скільки українців згенерували COVID-сертифікати в "Дії": відповідь Мінцифри Фото: скільки українців згенерували COVID-сертифікати в "Дії" (Юля Червінська, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Мінцифрі оцінили, скільки українців згенерували COVID-сертифікати в порталі "Дія". Таких громадян 1,4 млн.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

Він нагадав, що українці, які отримали різні вакцини, також можуть згенерувати COVID-сертифікат.

"На сьогодні понад 1,4 млн українців успішно згенерували COVID-сертифікати в "Дії", - повідомив він.

Кожен тиждень-два оновляється послуга "COVID-сертифікати", зазначили в Мінцифрі.

Нагадаємо, в Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.

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