Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты: данные Госстата
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в июне 2021 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,1% работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6924,3 тысяч человек, что на 208 тысяч человек больше, чем в марте (6716,3 тысяч человек).
Среди них было начислено:
- до минимальной 6000,00 грн - 16,3%,
- от 6000,01 до 7000,00 грн - 17,1%
- от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,7%,
- от 8000,01 до 9000,00 грн - 6,1%,
- от 9000,01 до 10000,00 грн - 5,5%,
- от 10000,01 до 11000,00 грн - 4,9%,
- от 11000,01 до 12000,00 грн - 4,4%,
- от 12000,01 до 13000,00 грн - 4,2%,
- от 13000,01 до 14000,00 грн - 3,6%,
- от 14000,01 до 15000,00 грн - 3,3%,
- от 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,
- от 15000,01 до 20000,00 грн - 6,1%,
- более 25000,00 грн - 9,1%.
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).