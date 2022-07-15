На сколько Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС: ответ Шмыгаля
Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации. В 2022-2023 годах существенно продвинется вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Премьер сообщил, что провел разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
"Обсудили конкретные шаги для ускорения интеграции в ЕС и подготовки заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации. В 2022-2023 гг. существенно продвинемся вперед. Несмотря на войну, продолжаем реформы. Благодарен ЕС за поддержку", - написал глава украинского правительства.
Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций.
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