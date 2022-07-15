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На сколько Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС: ответ Шмыгаля

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Украина, Пятница 15 июля 2022 20:20
На сколько Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС: ответ Шмыгаля Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации. В 2022-2023 годах существенно продвинется вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер сообщил, что провел разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Обсудили конкретные шаги для ускорения интеграции в ЕС и подготовки заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации. В 2022-2023 гг. существенно продвинемся вперед. Несмотря на войну, продолжаем реформы. Благодарен ЕС за поддержку", - написал глава украинского правительства.

Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций.

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Денис Шмыгаль
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