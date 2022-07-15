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На скільки Україна виконала угоду про асоціацію з ЄС: відповідь Шмигаля

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 20:20
На скільки Україна виконала угоду про асоціацію з ЄС: відповідь Шмигаля Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію. У 2022-2023 роках суттєво просунеться вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем'єр повідомив, що провів розмову з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Обговорили конкретні кроки для прискорення інтеграції в ЄС та підготовки засідання Ради Асоціації. Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію. У 2022-2023 рр. суттєво просунемось уперед. Попри війну, продовжуємо реформи. Вдячний ЄС за підтримку", - написав глава українського уряду.

Нагадаємо, інтеграція України в енергосистему ЄС створює нові можливості для інвестицій.

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Денис Шмигаль
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