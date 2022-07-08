Интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций, - инвестбанкир

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

"Мы интегрированы сейчас европейскую энергетическую систему. И до этого были с русскими. И у нас были большие проблемы с этой "зеленой" энергетикой. Сейчас, когда мы будем присоединены к системе Европейской - это дает возможности просто вырабатывать электроэнергию в Украине и продавать в Европе, где она намного-намного дороже. Поэтому это дополнительные возможности инвестировать в Украину и дополнительные возможности развивать то, что в Украине развивать было проблематично", - отметил эксперт.

По его словам, для Европы, тема перехода от ископаемого топлива к "зеленой" энергетике является ключевой.

"Для них это самая критическая важная тема - это борьба с изменениями климата и это "зеленая" энергетика", - добавил Фурса.

Напомним, Украина во время конференции в Лугано презентовала план послевоенного восстановления страны, который предусматривает инвестиции в размере $750 млрд.

В том числе $130 млрд планируется направить на проекты в энергетике.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза - до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.