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Интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций, - инвестбанкир

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 15:42
Интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций, - инвестбанкир Фото: интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Интеграция украинской энергосистеме в единую электросеть Европейского Союза открывает новые возможности для инвестиций в возобновляемую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

"Мы интегрированы сейчас европейскую энергетическую систему. И до этого были с русскими. И у нас были большие проблемы с этой "зеленой" энергетикой. Сейчас, когда мы будем присоединены к системе Европейской - это дает возможности просто вырабатывать электроэнергию в Украине и продавать в Европе, где она намного-намного дороже. Поэтому это дополнительные возможности инвестировать в Украину и дополнительные возможности развивать то, что в Украине развивать было проблематично", - отметил эксперт.

По его словам, для Европы, тема перехода от ископаемого топлива к "зеленой" энергетике является ключевой.

"Для них это самая критическая важная тема - это борьба с изменениями климата и это "зеленая" энергетика", - добавил Фурса.

Напомним, Украина во время конференции в Лугано презентовала план послевоенного восстановления страны, который предусматривает инвестиции в размере $750 млрд.

В том числе $130 млрд планируется направить на проекты в энергетике.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза - до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

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Евросоюз инвестиции в Украину
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