Сколько Украина будет чувствовать последствия войны против России: ответ эксперта ВОЗ

Украина будет чувствовать последствия войны и через 10 лет. Все будет зависеть от продолжительности российского военного вторжения и убытков экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта штаб-квартиры ВОЗ и соавтор курса по управлению стрессом "Самопомощь Плюс" Кена Карсвела.

Последствия войны будут зависеть от ее продолжительности и экономических убытков нашей страны, заявил Карсвел.

"Речь идет не только о физических убытках, но и об убытках социальных связей, состояния экономики, других факторах. Это комплексный вопрос. Но мы понимаем, что эти проблемы не исчезнут после окончания войны. Исследования свидетельствуют, что в 1 из 5 случаев такие риски еще будут и через 10 лет", - заявил эксперт.

В то же время Карсвел отметил мощную систему общественных связей в Украине и добавил, что, в будущем это поможет нашей стране выстроить новую жизнь.