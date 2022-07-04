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В Кабмине назвали три этапа послевоенного восстановления Украины

Новина українською →
Лугано, Понедельник 04 июля 2022 17:31
В Кабмине назвали три этапа послевоенного восстановления Украины Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Послевоенное восстановление Украины будет осуществляться в три этапа, в которых заложена реализация тысячи проектов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, первый этап - это восстановление критически важных объектов. На втором этапе правительство планирует восстановление базовой инфраструктуры. Речь идет о школах, больницах и жилье.

"Вторая часть - это быстрое восстановление, поскольку количество разрушенных объектов даже базовой инфраструктуры огромное. Сразу после завершения военных действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления", - объяснил премьер.

Третий этап является долгосрочной трансформацией Украины, которая касается всех сфер. В частности, образования, медицины, военно-промышленного комплекса. Шмыгаль подчеркнул, что основа восстановления - люди, экономика и инфраструктура.

Глава правительства добавил, что Национальный совет по восстановлению Украины разработал 24 тома наработок.

Напомним, что 4 и 5 июля в швейцарском городе Лугано проходит конференция по вопросам восстановления Украины, на которой презентуют соответствующий план.

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