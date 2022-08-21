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Сколько уголовных производств заведено на коллаборантов: ответ Национальной полиции

Фото: Национальная полиция зевела 1200 уголовных дел на коллаборантов (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Национальная полиция начала почти 1200 уголовных производств по фактам коллаборационизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

С 24 февраля 199 лицам сообщено о подозрении, среди них наибольшее количество – гражданские. В МВД подчеркивают, что месяц от месяца количество выявленных коллаборантов не уменьшается. В среднем за месяц регистрируется 160 таких уголовных производств.

В каких регионах выявлено больше всего коллаборантов

Среди тех дел, которые уже направлены в суд, больше всего коллаборантов выявлено в Житомирской области – 33, Сумской и Киевской – 15 и 10 уголовных производств соответственно.

Ранее сообщалось, что СБУ собрала доказательную базу деятельности еще восьми коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационных "властях".

Также мы писали, что двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ. Они добровольно начали сотрудничество с оккупантами и перешли на сторону врага.

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