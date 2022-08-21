Сколько уголовных производств заведено на коллаборантов: ответ Национальной полиции

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Национальная полиция начала почти 1200 уголовных производств по фактам коллаборационизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

С 24 февраля 199 лицам сообщено о подозрении, среди них наибольшее количество – гражданские. В МВД подчеркивают, что месяц от месяца количество выявленных коллаборантов не уменьшается. В среднем за месяц регистрируется 160 таких уголовных производств. В каких регионах выявлено больше всего коллаборантов Среди тех дел, которые уже направлены в суд, больше всего коллаборантов выявлено в Житомирской области – 33, Сумской и Киевской – 15 и 10 уголовных производств соответственно.