Сколько уголовных производств заведено на коллаборантов: ответ Национальной полиции

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Национальная полиция начала почти 1200 уголовных производств по фактам коллаборационизма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
С 24 февраля 199 лицам сообщено о подозрении, среди них наибольшее количество – гражданские. В МВД подчеркивают, что месяц от месяца количество выявленных коллаборантов не уменьшается. В среднем за месяц регистрируется 160 таких уголовных производств.
Среди тех дел, которые уже направлены в суд, больше всего коллаборантов выявлено в Житомирской области – 33, Сумской и Киевской – 15 и 10 уголовных производств соответственно.
Ранее сообщалось, что СБУ собрала доказательную базу деятельности еще восьми коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационных "властях".
Также мы писали, что двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ. Они добровольно начали сотрудничество с оккупантами и перешли на сторону врага.
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