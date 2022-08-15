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Двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 17:17
Двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ Фото: двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось установить еще двух коллаборантов, которые сотрудничают с врагом в Харьковской и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По словам СБУ, им удалось собрать неопровержимые доказательства добровольного сотрудничества с врагом двух человек на оккупированной территории.

СБУ обнаружила "главу "так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Мужчина самостоятельно перешел на сторону врага еще с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Также в поле зрения СБУ попала "руководитель" отдела агропромышленного развития администрации Новопсковского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области. Женщина до назначения имела опыт в сфере управления АПК, а должность получила в обмен на лояльность со стороны оккупантов.

Мужчине и женщине заочно объявили о подозрениях в коллаборационной деятельности.

Напомним, что ранее СБУ обнаружила помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области.

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