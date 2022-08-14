Сколько судов вышло из портов Украины с начала действия "зернового соглашения": Зеленский дал ответ

С начала действия "зернового соглашения" из украинских портов вышли 16 судов. Перевезено почти полмиллиона тонн агропродукции в семь стран в Европе, Азии и Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что успехи в экспорте позволили снизить остроту продовольственного кризиса, а также дали определенную надежду на покой потребителям.
"В перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение безопасности части инициативы и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов", - подчеркнул президент.
Зеленский также рассказал, что за неполных две недели из портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - удалось экспортировать объем, который равен всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц.
"Это дает украинцам рабочие места, приносит средства, которые необходимы для нашей посевной в следующем году, а также повышает доходы нашего государственного бюджета", - добавил глава государства.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновой соглашением", заключенным между Украиной, Россией, Турцией и ООН.
К слову, контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
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