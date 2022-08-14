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Скільки суден вийшло з портів України від початку дії "зернової угоди": Зеленський дав відповідь

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Від початку дії "зернової угоди" з українських портів вийшли 16 суден. Перевезено майже півмільйона тонн агропродукції до семи країн у Європі, Азії та Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що успіхи в експорті дозволили знизити гостроту продовольчої кризи, а також дали певну надію на спокій споживачам.

"У перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів", - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що за неповних два тижні з портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" - вдалося експортувати обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

"Це дає українцям робочі місця, приносить кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, а також підвищує доходи нашого державного бюджету", - додав глава держави.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

До слова, контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України