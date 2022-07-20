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Отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу, чтобы не воевать в Украине, - СБУ

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 17:55
Отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу, чтобы не воевать в Украине, - СБУ Фото: отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу, чтобы не воевать в Украине (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

Родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы уехать из горячих точек или даже вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-нибудь по лестнице ногу сломаю. Не могу я, папа, меня трясет уже. Трясет страшно. Не могу я здесь находиться уже", - панически рассказывает оккупант, который дислоцируется в Харьковской области.

Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог себе ничего сломать, дал ценный совет.

"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какую-то руку, мочишь ее, подходишь к какому-то углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", - делится мудростью отец.

Напомним, бойцы ГУР МО Украины взяли в плен российского разведчика и обнародовали его электронный дневник о боевом пути в Украине.

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