Отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу, чтобы не воевать в Украине, - СБУ
Родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы уехать из горячих точек или даже вернуться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-нибудь по лестнице ногу сломаю. Не могу я, папа, меня трясет уже. Трясет страшно. Не могу я здесь находиться уже", - панически рассказывает оккупант, который дислоцируется в Харьковской области.
Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог себе ничего сломать, дал ценный совет.
"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какую-то руку, мочишь ее, подходишь к какому-то углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", - делится мудростью отец.
Напомним, бойцы ГУР МО Украины взяли в плен российского разведчика и обнародовали его электронный дневник о боевом пути в Украине.
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