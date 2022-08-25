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Сколько россиян незаконно находятся в Крыму: ответ Ташевой

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Киев, Четверг 25 августа 2022 18:08
Сколько россиян незаконно находятся в Крыму: ответ Ташевой Фото: представительница президента в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму находится до 800 тысяч граждан России, которые попали на полуостров незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу президента в Крыму Тамилу Ташеву во время брифинга.

"Мы подробно не прописывали в этом плане (Стратегии деоккупации Крыма, - ред.) вопросы гражданства и прав граждан РФ, которые приехали на территорию полуострова и находятся там незаконно. От 500 до 800 тысяч их (россиян, - ред.), некоторые эксперты называют такие цифры", - отметила Ташева.

Также она добавила, что пока неизвестно, в какой статус после деоккупации получит Крым. По словам Ташевой, это может быть автономная республика, как раньше, или обычный регион с отдельным статусом для Севастополя.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сама решать каким путем возвращать Крым.

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