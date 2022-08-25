Скільки росіян незаконно знаходяться в Криму: відповідь Ташевої

В окупованому Криму перебуває до 800 тисяч громадян Росії, які потрапили на півострів незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю президента в Криму Тамілу Ташеву під час брифінгу .

"Ми детально не прописували у цьому плані (Стратегії деокупаціі Криму, - ред.) питання громадянства та прав громадян РФ, які приїхали на територію півострова і перебувають там незаконно. Від 500 до 800 тисяч їх (росіян, - ред.), деякі експерти називають такі цифри", - зазначила Ташева.

Також вона додала, що поки невідомо, в який статус після деокупації отримає Крим. За словами Ташевої, це може бути автономна республіка, як раніше, або звичайний регіон з окремим статусом для Севастополя.