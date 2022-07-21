Сколько ракет осталось у России: данные разведки

"Касаемо высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555, то по нашим подсчетам, на сегодня использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР заметил, что больше всего Россия израсходовала ракет комплекса "Искандер", в связи с чем давно их уже не применяла.

Также из-за международных санкций Россия столкнулась с проблемами при производстве новых ракет. Однако, как отметил Скибицкий, она имеет достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же самые Х22, которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси, другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", различного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского союза, а запасы они очень большие и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", - добавил Скибицкий.