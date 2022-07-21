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Скільки ракет залишилося у Росії: дані розвідки

Фото: Іскандер (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет. Радянські запаси у країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.

"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555, то за нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", - заявив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що найбільше Росія витратила ракет комплексу "Іскандер", у зв'язку з чим давно їх вже не застосовувала.

Також через міжнародні санкції Росія зіткнулася з проблемами під час виробництва нових ракет. Однак, як відзначив Скібіцький, вона має достатньо старих радянських запасів.

"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22, які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території Білорусі, інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського союзу, а запаси вони дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", - додав Скібіцький.

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