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Сколько продлится война России против Украины: ответ эксперта

Новина українською →
Киев, Вторник 10 мая 2022 12:39
Сколько продлится война России против Украины: ответ эксперта Фото: война с Россией продлится несколько месяцев (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько

Война России против Украины вряд ли продлится в течение нескольких лет. Скорее всего, она затянется еще на несколько месяцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации", - отметил он.

По его словам, для затяжной войны России следовало переводит свою экономику на военные рельсы еще год назад. Во-вторых, западные партнеры начали поставлять Украине оружие и другую помощь.

"Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбылей в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", - добавил Жданов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что война продлится до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели - "денацификация", демилитаризация, захват Донбасса и так далее.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял европейским союзникам, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года.

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Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
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