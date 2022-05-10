Сколько продлится война России против Украины: ответ эксперта

Война России против Украины вряд ли продлится в течение нескольких лет. Скорее всего, она затянется еще на несколько месяцев.

"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации", - отметил он.

По его словам, для затяжной войны России следовало переводит свою экономику на военные рельсы еще год назад. Во-вторых, западные партнеры начали поставлять Украине оружие и другую помощь.

"Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбылей в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", - добавил Жданов.