Путин сказал, сколько продлится так называемая "спецоперация"

Российский президент Владимир Путин рассказал, сколько продлится так называемая "спецоперация" в Украине. Она будет продолжаться, до "достижения поставленных целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сам ход "спецоперации" идет по плану.

"Операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", - сказал Путин.

Напомним, недавно глава Кремля назвал очередную цель "военной спецоперации" в Украине. Он считает, что Россия должна помочь жителям Донбасса.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Украиной. И добавил, что огонь не будут прекращать до тех пор, пока не будет "достигнута окончательная договоренность".

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