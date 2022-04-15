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Американские чиновники говорят, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно, - CNN

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Пятница 15 апреля 2022 15:02
Американские чиновники говорят, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно, - CNN Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты считают, что российская война в Украине может продлиться до конца 2022 года. К тому же американские и европейские чиновники все чаще оценивают, что краткосрочного конца не видно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Чиновники говорят, что трудно предсказать, сколько точно может длиться война, но некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились.

Мысль, что это может быть долгосрочный конфликт, является заметным отступлением от первых дней войны, когда ожидалось, что Россия быстро захватит украинскую столицу Кие. Однако, это только подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что бои продлятся "месяцами или даже дольше", тогда как двое других европейских чиновников заявили, что бои на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем зайти в тупик.

Второй высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что "мы сделали много, и потому мы верим и всегда верили в наших украинских партнеров. Но когда борьба удваивается, увеличивается и наша преданность предоставить им оружие и оборудование, которые они могут использовать".

Ранее мы сообщали, что Россия угрожает "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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