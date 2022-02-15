Сколько продлится солнечная погода в Украине. Осталось несколько дней: прогноз синоптиков

Солнечная погода в Украине будет минимум до 17 февраля. В четверг уже придут дожди. Впрочем, ожидается "плюсовая" температура.

Такая погода 17 февраля обойдет только южные и Запорожскую области. Температура воздуха составит + 3 +11, а ночью +1+5.

18 февраля температура немного опустится, но все равно будет "плюсовая". В Киеве будет снег с дождем.