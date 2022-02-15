Скільки триватиме сонячна погода в Україні. Залишилось декілька днів: прогноз синоптиків

Сонячна погода в Україні буде мінімум до 17 лютого. У четвер вже прийдуть дощі. Втім, очікується "плюсова" температура.

Така погода 17 лютого обійде тільки південні та Запорізьку області. Температура повітря складе +3+11, а вночі +1+5.

18 лютого температура трохи опуститься, але все рівно буде "плюсова". У Києві буде сніг з дощем.