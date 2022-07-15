Сколько получают работающие пенсионеры в Украине: назван средний размер выплат

По данным Пенсионного фонда Украины на 1 июля 2022 года, в Украине насчитывалось 10,8 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн учитываются как работающие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, средний размер пенсии работающих пенсионеров составил 4665,54 грн, что на 228,09 гривен больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4437,45 грн).
За последний квартал размер выплат работающих пенсионеров увеличился на 132,63 гривен (4532,91 гривен на 1 апреля).
Напомним, за второй квартал 2022 года средний размер пенсии в Украине вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.