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Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: названо середній розмір виплат

Фото: працюючі пенсіонери отримують на 228 гривень більше, ніж ті, що не працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За даними Пенсійного фонду України на 1 липня 2022 року, в Україні налічувалося 10,8 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн враховуються як працюючі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів становив 4665,54 грн, що на 228,09 гривень більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів (4437,45 грн).

За останній квартал розмір виплат працюючих пенсіонерів збільшився на 132,63 гривень (4532,91 гривень на 1 квітня).

Нагадаємо, за другий квартал 2022 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

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