Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: названо середній розмір виплат

За даними Пенсійного фонду України на 1 липня 2022 року, в Україні налічувалося 10,8 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн враховуються як працюючі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За останній квартал розмір виплат працюючих пенсіонерів збільшився на 132,63 гривень (4532,91 гривень на 1 квітня).

За даними прес-служби, середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів становив 4665,54 грн, що на 228,09 гривень більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів (4437,45 грн).

Нагадаємо, за другий квартал 2022 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

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