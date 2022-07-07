Сколько открыли дел против военных РФ: ответ Нацполиции

За время широкомасштабной военной агрессии России против Украины полиция открыла почти 22 тысячи уголовных дел против российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook .

"(Полиция - ред.) начала почти 22 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками. В рамках этих производств уже объявлено 359 подозрений фигурантам, в том числе и заочных", - написал он.

Также Клименко отметил, что правоохранители открыли 945 уголовных производств за коллаборационизм. Так, 163 человека получили статус подозреваемых, а 69 обвинительных актов уже переданы в суд.

Кроме этого, полицейские разоблачили 99 ДРГ и задержали более 1,4 тысячи человек по подозрению в диверсионной деятельности.