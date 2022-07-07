ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько открыли дел против военных РФ: ответ Нацполиции

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 18:44
Сколько открыли дел против военных РФ: ответ Нацполиции Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

За время широкомасштабной военной агрессии России против Украины полиция открыла почти 22 тысячи уголовных дел против российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

"(Полиция - ред.) начала почти 22 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками. В рамках этих производств уже объявлено 359 подозрений фигурантам, в том числе и заочных", - написал он.

Также Клименко отметил, что правоохранители открыли 945 уголовных производств за коллаборационизм. Так, 163 человека получили статус подозреваемых, а 69 обвинительных актов уже переданы в суд.

Кроме этого, полицейские разоблачили 99 ДРГ и задержали более 1,4 тысячи человек по подозрению в диверсионной деятельности.

Напомним, правоохранители сообщили генерал-полковнику РФ о подозрении в подготовке, планировании и организации вторжения российских войск на территорию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Клименко Война России против Украины
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника