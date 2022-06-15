Сколько оружия не хватает Украине: СМИ сравнили поставки и запросы

Издание сравнило фактические объемы военной помощи, предоставленные Западом, и запросы Украины.

По предварительным данным, лучше всего обстоят дела с танками. Союзники предоставили Украине более 50% от запроса. Украинские военные получили около 270 танков из 500.

Хуже всего с поставками реактивных систем залпового огня. Украина запросила у партнеров около 300 единиц, но пока получила только 50. Это шестая часть потребности. Также Украине нужно около 1000 гаубиц. Пока запрос выполнен только на четверть, то есть 250 единиц.