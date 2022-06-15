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Сколько оружия не хватает Украине: СМИ сравнили поставки и запросы

Фото: Украина получила от Запада недостаточное количество оружия (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украина с начала полномасштабного вторжения получает от партнеров вооружение. Однако предоставленной техники значительно меньше, чем заявлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание сравнило фактические объемы военной помощи, предоставленные Западом, и запросы Украины.

По предварительным данным, лучше всего обстоят дела с танками. Союзники предоставили Украине более 50% от запроса. Украинские военные получили около 270 танков из 500.

Хуже всего с поставками реактивных систем залпового огня. Украина запросила у партнеров около 300 единиц, но пока получила только 50. Это шестая часть потребности. Также Украине нужно около 1000 гаубиц. Пока запрос выполнен только на четверть, то есть 250 единиц.

Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что Украине сейчас не хватает оружия. ВСУ получили всего десятую часть от общих потребностей.

При этом Владимир Зеленский вновь призвал Запад предоставить Украине противоракетное оружие.

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