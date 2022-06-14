Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине

Украина сейчас больше всего нуждается в современных системах ПВО. Это позволит военным сбивать большинство ракет, которыми Россия атакует украинские населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас - самая большая в Европе потребность в таком оружии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, не может быть оправданий тому, что некоторые страны затягивают поставки систем ПВО. Ведь Украина просила о предоставлении соответствующего вооружения еще задолго до полномасштабного вторжения.

При этом президент добавил, что на этой неделе он провел множество переговоров с представителями стран, которые могут предоставить Украине системы ПВО.