ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 22:33
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина сейчас больше всего нуждается в современных системах ПВО. Это позволит военным сбивать большинство ракет, которыми Россия атакует украинские населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас - самая большая в Европе потребность в таком оружии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, не может быть оправданий тому, что некоторые страны затягивают поставки систем ПВО. Ведь Украина просила о предоставлении соответствующего вооружения еще задолго до полномасштабного вторжения.

При этом президент добавил, что на этой неделе он провел множество переговоров с представителями стран, которые могут предоставить Украине системы ПВО.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Украине сейчас не хватает оружия. Наша страна получила всего десятую часть от общих потребностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины ПВО Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает